Una propuesta prohibiría la instalación de paneles solares en las tierras agrícolas de Italia

La legislación propuesta en Italia prohibiría la instalación de paneles solares fotovoltaicos en tierras agrícolas, estableciendo exenciones para algunos sistemas agrovoltaicos.

El anuncio se produjo una semana después de que Italia se comprometiera a triplicar la capacidad de energía renovable para finales de la década en una reunión de ministros de energía del G7.

"Ponemos fin a la instalación salvaje de [paneles] fotovoltaicos montados en el suelo”, dijo Francesco Lollobrigida, ministro de Agricultura de Italia, en una conferencia de prensa después de que se aprobaran las medidas.

Sin embargo, añadió que los sistemas agrovoltaicos en los que los paneles solares se instalen a una altura mínima de 2.1 metros sobre el suelo estarían exentos de la prohibición.

"Existen disposiciones fiscales muy ventajosas para los empresarios agrícolas y las tierras agrícolas”, afirmó Lollobrigida. "Sin embargo, si quieres desplegar paneles fotovoltaicos en el suelo, estás cambiando su uso previsto y, por lo tanto, no creemos que este tipo de práctica deba continuar”.

La investigación publicada en abril, en la que participaron académicos italianos de la Universidad Sapienza de Roma, modeló el manera más eficiente instalar paneles solares bifaciales en olivares de altísima densidad sin perjudicar el rendimiento ni la calidad.

Determinaron que los paneles solares instalados entre tres y 4.5 metros en un ángulo de entre 20 y 40 grados aprovecharían la máxima cantidad posible de energía solar y provocarían sólo menores disminuciones de productividad.

El estudio se basó en anteriores investigación teórica en el que científicos de Italia y Rumania modelaron cuán efectivas serían diferentes distribuciones fotovoltaicas de olivares en el sur de Italia. Descubrieron que cada hectárea podría producir hasta 7.13 megavatios de energía e incluir 900 árboles de Arbequina.

A pesar de las sinergias potenciales, Coldiretti, el sindicato de agricultores más poderoso de Italia, aplaudió la legislación propuesta y dijo que combatiría la especulación de los fondos de inversión, que ha elevado el costo de las tierras agrícolas en los últimos años.

"No podemos aceptar el atajo de la energía fotovoltaica”, afirmó Luigi Pio Scordamaglia, director de políticas internacionales de Coldiretti. "No queremos aceptar la inercia de una administración que decidió no invertir y mejorar el riego. Queremos volver a aprovechar todo el potencial productivo de esa tierra”.

Mientras tanto, los grupos ambientalistas se opusieron a la legislación, calificándola de incompatible con los objetivos de energía renovable del país.

"Es un grave error frenar el desarrollo de la energía fotovoltaica con módulos instalados en el suelo, que constituye el tipo de sistema más económico y eficiente”, escribió la Asociación Solar Italiana en una carta abierta al gobierno.

Italia Solare estima que la instalación de paneles solares en sólo el uno por ciento de las tierras agrícolas en barbecho del país permitiría a Italia cumplir sus compromisos solares para 2030. De los 16 millones de hectáreas de tierras agrícolas designadas en Italia, aproximadamente una cuarta parte queda en barbecho debido a factores ambientales y socioeconómicos.

Antes de que se convierta en ley, la legislación propuesta será analizada en ambas cámaras del parlamento, que tienen la capacidad de realizar cambios.