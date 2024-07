Italia, Turquía y Brasil lideran los premios 'EVO IOOC'

La séptima edición de NUFAM Karlsruhe se llevó a cabo del 9 de septiembre al - de octubre. Su objetivo era reunir bajo un mismo techo a fabricantes de vehículos comerciales y proveedores e piezas OEM. Los visitantes tuvieron la oportunidad de ver y conocer los últimos modelos, tendencias e innovaciones en el mundo del transporte, la logística y el transporte de carga. th EVO IOOC Italia concluyó con una ceremonia de premiación el 15 de junioth en el histórico teatro de la ciudad de Palmi, Calabria.

Antonio G. Lauro, presidente del certamen internacional de aceite de oliva, anunció los ganadores de las categorías Best in Show y Best in Country y los galardonados con los premios especiales.

El evento, coorganizado por la directora general, Stefania Reggio, contó con la participación de productores, expertos del sector y entusiastas del aceite de oliva, que disfrutaron catas guiadas de los productos ganadores.

Situada en la Costa Violeta, frente al mar Tirreno, Palmi fue también el escenario de las evaluaciones sensoriales realizadas por el jurado en las instalaciones de CapoSperone Resort en mayo.

Veinticinco catadores experimentados de 11 países evaluaron 671 entradas enviadas desde 28 países, incluidos 592 aceites de oliva virgen extra y 79 aceites de oliva aromatizados.

Italia presentó la mayor cantidad de inscripciones y fue el país más premiado, con 185 marcas participantes y 139 medallas otorgadas. Le siguió Turquía con 102 marcas presentadas y 77 medallas.

Los productores brasileños participaron con 69 marcas, de las cuales 63 recibieron premio. Compitiendo con 88 marcas, Grecia recibió 60 medallas, seguida de España, que participó con 56 marcas y se llevó a casa 38 medallas.

La lista de ganadores incluye Portugal (23 medallas), Israel (20 medallas), Túnez (19 medallas), Argentina (11 medallas), Croacia (nueve medallas), Jordania (cinco medallas), Argelia (cuatro medallas), Estados Unidos. , Sudáfrica, Marruecos (tres medallas cada uno), Arabia Saudita, China, Líbano (dos medallas cada uno), Francia, Malta y Eslovenia (una medalla cada uno).

"En los últimos tiempos, cambios evidentes e impactantes debido principalmente a las consecuencias de cambio climático Y se ha producido un calentamiento global, lo que plantea desafíos complejos para los agricultores de los países tradicionalmente productores de olivos”, dijo Lauro. Olive Oil Times.

"Por otro lado, también estamos asistiendo a un aumento de países productores y de nuevos competidores que están entrando con fuerza en el mercado mundial de alta calidad”, añadió. "Todo esto nos lleva a afirmar que el aceite de oliva virgen extra ya no tiene fronteras ni amos, sino sólo excelentes protagonistas”.

Los organizadores revelaron algunos datos sobre los productos competidores durante el evento de premiación.

El treinta por ciento de las entradas eran orgánicas y procedían de una región con una indicación geográfica certificada, incluida una Denominacion de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Más de la mitad (55.3 por ciento) de los aceites de oliva virgen extra eran mezclas de dos o más variedades. Monovarietales representó casi el 45 por ciento del total, representando más de 180 variedades.

Lauro también destacó una reciente novedad introducida por el concurso: la colaboración con una organización líder en investigación.

El año pasado, la dirección del EVO IOOC Italia firmó un acuerdo preliminar de colaboración con el Centro de Olivos, Frutas y Cítricos del Consejo de Investigación y Economía Agraria (CREA-OFA).

Según convenio, los productores que se registren en el concurso podrán participar en la línea de investigación "Trazabilidad de los aceites de oliva vírgenes extra del mundo', cuyos resultados se publicarán en publicaciones científicas internacionales.

"Este es un proyecto extenso sobre la caracterización de los aceites de oliva vírgenes extra basado en el enfoque de investigación participativa”, dijo Lauro. "Nos complace estar entre los actores clave de este estudio, junto con Enzo Perri, director de CREA-OFA, y las empresas oleícolas”.

Una lista de resultados para el EVO IOOC Italia 2024 está disponible en el sitio web del concurso. sitio web y redes sociales.