Italia adopta disposiciones de la UE sobre botellas no recargables

Los aceites de oliva vendidos en tiendas minoristas y ofrecidos en restaurantes en Italia deberán cumplir con los nuevos Leyes de etiquetado de la UE y especificaciones del paquete, como la tapa no recargable que se muestra aquí.

Con un procedimiento inusualmente rápido, la Cámara de Diputados de Italia aprobó la regulación de la UE 2013 bis (S1533), cuyo artículo 19 contiene reglas importantes sobre el aceite de oliva.



Tras la aprobación, el Parlamento italiano finalmente puso en vigor la nueva ley relativa a la "calidad y transparencia de la cadena de aceite de oliva virgen ".

Las reglas formaban parte de la legislación italiana que regula la calidad y la transparencia de la producción y distribución de aceite de oliva virgen firmada por el exsenador Colomba Mongiello y aprobada en Italia en enero de 2013.

Los críticos se quejaron de que las nuevas leyes eran injustas hacia el libre comercio dentro de la UE. El texto de la ley fue modificado en algunas de sus partes y finalmente aprobado por el Parlamento Europeo. Leyes similares ya han sido aprobadas en otros países europeos como España y Portugal. El Parlamento italiano tuvo que aprobar el reglamento de la UE para que entre en vigor en este país.

De acuerdo con la nueva ley, que sigue la reciente Europa regulaciones actualizadas en el etiquetado del aceite de oliva, la indicación del origen de las mezclas de aceites de oliva originarios de más de un estado de la UE o de cualquier país no perteneciente a la UE debe imprimirse con mayor claridad en las etiquetas del paquete, y con colores más brillantes en comparación con el color de fondo, otras indicaciones y venta de denominaciones.

También está expresamente prohibido atribuir propiedades organolépticas a los aceites de oliva que no sean virgen extra y virgen (se agregó “virgen” en la última versión).

En cuanto al aceite de oliva virgen extra italiano, la ley también modificó la obligación de etiquetado con respecto a la cuota de ésteres alquílicos y ésteres etílicos, ratificando solo el límite de 30 mg / kg para los ésteres etílicos.

Otro cambio importante en la legislación es el uso requerido de tapas de botellas no recargables.

De acuerdo con la nueva normativa, los aceites de oliva vírgenes comercializados en envases en los puntos de venta deberán presentarse en envases etiquetados de acuerdo con la normativa vigente, dotados de cerraduras adecuadas (para que su contenido no pueda ser alterado sin abrir el precinto del envase), y siempre con un sistema de seguridad que evita la reutilización después de agotar el contenido original indicado en la etiqueta.

La normativa europea alienta el envasado de aceite no recargable, precintado y desechable, por lo que los operadores no pueden diluir el aceite de oliva con productos de baja calidad. Aquellos que no cumplan con esta ley serán castigados con una multa de € 1,000 a € 8,000 y la confiscación de productos.

Los productores de la UE también deberían mejorar el etiquetado, ya que la Comisión Europea insiste en etiquetas que muestren el nombre del producto y su origen más claramente. Bruselas espera que los cambios permitan productores de aceite de oliva para fortalecer sus marcas en el mercado global. Las etiquetas transparentes también pueden proporcionar a los consumidores información más precisa sobre las propiedades de los alimentos preenvasados.

Sin embargo, no han faltado críticas, en particular de los operadores de restaurantes: se verán obligados a ofrecer un aceite más caro, específicamente envasado y no recargable, a sus consumidores, lo que algunos consideran una carga innecesaria para las pequeñas empresas que generalmente ofrecemos aceites y vinagre a todos los clientes para que disfruten gratis con su comida.