Italia acuña etiquetas especiales para sus aceites de oliva DOP e IGP

En el marco de un plan para implementar soluciones de seguridad y trazabilidad para el sector agroalimentario, el Instituto Poligráfico Italiano y la Casa de la Moneda del Estado (IPZS, por sus siglas en italiano) han lanzado una etiqueta desarrollada explícitamente para el sector aceite de oliva virgen extra con Denominacion de Origen Protegida (DOP) y Indicación Geográfica Protegida Certificaciones (PGI).

La etiqueta, con gráficos exclusivos y elementos de seguridad avanzados, está diseñada para colocarse en el tapón o la lata de la botella. Está numerada de forma única e incluye un código QR para acceder a una plataforma con información sobre el producto y el productor.

El consorcio para la protección de la IGP Aceite de Roma fue el primero en adoptar la etiqueta inmediatamente después de su creación, seguido este año por los consorcios DOP Olio Sabina, IGP Olio di Calabria y DOP Olio Terre di Siena.

Olive Oil Times Visitamos la Officina Carte Valori, la imprenta de seguridad de Roma donde se fabrican las etiquetas. Está situada en Via Salaria, la más grande de las cuatro instalaciones de IPZS, con 569 empleados y 15 departamentos de producción.

"“Aquí, el Instituto Poligráfico fabrica todos los productos de trazabilidad, mientras que los productos para la identidad física y digital del ciudadano se realizan en un edificio cercano”, explicó Matteo Cerasoli, responsable de la imprenta de seguridad, al introducir la visita y tras pasar por el primer control de seguridad.

La planta también fabrica etiquetas para productos sujetos al monopolio estatal, entre ellos, tabaco, etiquetas farmacéuticas, timbres fiscales y productos numerados sin trazabilidad, como billetes de lotería. Además, hay una sección dedicada a la impresión de sellos y del Diario Oficial.

De acuerdo con los estrictos estándares de seguridad que regulan el acceso a todas las instalaciones del IPZS, la entrada al área de impresión de alta seguridad está custodiada por la Policía Financiera, y solo el personal autorizado puede ingresar a los distintos departamentos pasando por puertas entrelazadas.

"“Como todos los demás productos de trazabilidad, la etiqueta del aceite de oliva virgen extra DOP e IGP tiene características de seguridad similares a las que encontramos en los documentos de identidad como pasaportes y documentos de identidad, así como en los billetes de banco”, explicó Cerasoli.

A medida que uno se acerca al lugar donde se producen las etiquetas, se puede escuchar el sonido de la maquinaria trabajando a pleno rendimiento. Olive Oil Times Durante la visita, los técnicos del IPZS instalan la máquina que imprime las etiquetas dispuestas en bobinas.

Producción de etiquetas para el Olio di Calabria IGP (Foto: Instituto Poligráfico y Casa de la Moneda del Estado)

"Todo el equipamiento está diseñado exclusivamente para el Instituto Poligráfico”, afirmó Cerasoli. "Esta máquina tiene un núcleo constituido por una multiplicidad de sistemas de control, que certifican el 100 por ciento de la producción”.

"“Certificamos los productos comprobando cada característica de seguridad visible e invisible”, añadió. "Podemos decir que los productos de seguridad física tienen dos mundos, uno visible y otro invisible que potencia la protección”.

Una vez impresas, las etiquetas destinadas al sector agroalimentario, incluidas las de aceite de oliva virgen extra DOP e IGP, pasan al departamento de datos variables para ser numeradas.

"“Este departamento lleva a cabo una tarea de gran complejidad”, afirmó Cerasoli. "En términos simples, cada etiqueta está numerada con un código alfanumérico combinado con un código de control aleatorio generado por un algoritmo propietario, lo que nos permite obtener etiquetas únicas”.

A continuación, unas cámaras especiales comprueban la presencia, legibilidad y calidad de ambos códigos en cada etiqueta para que los organismos de control puedan verificar la autenticidad del producto. Además, comprueban el código QR para garantizar que cumple con las normas ISO del sector (requisitos de calidad) y que puede ser leído sin ambigüedades por los dispositivos de los usuarios.

"“Partimos fundamentalmente de nuestra experiencia con el vino”, explica Annalisa Griffo, responsable de la unidad agroalimentaria. "Llevamos más de una década elaborando etiquetas para vinos DOCG y DOC. Debemos tener en cuenta que la etiqueta para los vinos DOCG es obligatoria, mientras que la de los vinos DOC es voluntaria”.

"Sin embargo, a lo largo de los años hemos visto un número cada vez mayor de productores y consorcios que optan por adoptar esta última opción”, añadió. "Producimos anualmente dos mil millones de etiquetas de vino, de las cuales 1.5 millones son DOC. Esto representó un punto fuerte para extender esta solución a los productos agroalimentarios con DOP e IGP”.

En la siguiente máquina, que procesa el papel impreso, los técnicos de IPZS terminan de procesar una bobina.

Etiquetas para la IGP Olio di Roma (Foto: Instituto Poligráfico y Casa de la Moneda del Estado)

Las bobinas se producen bajo procedimientos de impresión de seguridad en las instalaciones del IPZS en Foggia, para luego contabilizarse y transferirse a Roma.

"“Cada departamento de esta área está equipado con una bóveda para almacenar las bobinas que llegan del área de procesamiento anterior”, explicó Cerasoli, señalando que al final de cada etapa del proceso productivo se realiza un informe.

"En cada etapa se contabilizan tanto los productos buenos como los de desecho, se cuentan pieza por pieza y se pesan”, añadió. "En esencia, mantenemos registros del historial de cada bobina y de las etiquetas que la componen a lo largo de todo el proceso de producción, cuya gestión es crucial”.

Una vez que los técnicos de IPZS terminaron de procesar un carrete, Olive Oil Times Lo examinó y observó atentamente las características físicas de las etiquetas.

"“Cada etiqueta se caracteriza por una serie de elementos físicos, entre ellos la marca de agua con un diseño específico y fibrillas visibles e invisibles”, explica Cerasoli. "Además, tiene huella de seguridad, por lo que es imposible fotocopiarla o falsificarla”.

"“Si miramos con una lupa, podemos ver microescrituras que reportan diferentes enunciados con una resolución que los hace detectables sólo con sistemas especiales”, añadió. "“Esta es la parte visible del producto, que se complementa con una parte invisible detrás, como ya hemos dicho. Algunas fibrillas se vuelven fluorescentes y la impresión de seguridad se compone de tintas diferentes. Además, hay una característica de seguridad que no se nos permite revelar”.

Las demás etiquetas IPZS se diferencian de éstas en que tienen gráficos personalizados. Los consorcios de aceite de oliva virgen extra DOP e IGP pueden personalizar las etiquetas con sus logotipos y colores.

"Todo esto surge de la necesidad de proteger los productos de alta calidad, su autenticidad y la verdadera ""Hecho en Italia", dijo Griffo. "El sector agroalimentario italiano es uno de los más apreciados y reconocidos en el mundo, y por ello también uno de los más imitados”.

Producción de etiquetas para la DOP Olio Terre di Siena (Foto: Instituto Poligráfico y Casa de la Moneda del Estado)

Mencionó un informe reciente del Instituto Italiano de Control de Calidad y Represión del Fraude, según el cual el valor de los productos agroalimentarios italianos falsificados en 2023 ascendió a más de 42 millones de euros, de los cuales el 33 por ciento eran productos DOP e IGP falsificados.

"Creemos que es muy importante crear una fuerte identificación del producto también para contrarrestar la "“Es un fraude que parece italiano y que tiene cifras muy altas”, afirmó Griffo. "Cada año los productores italianos pierden casi 100 millones de euros en ventas de exportación debido a este truco, que consiste en evocar "“La italianidad a través de los colores, las palabras y los símbolos del país”.

"Las DOP y las IGP no son sólo "“Made in Italy’, pero también productos certificados que pasan por un ulterior proceso de certificación y control”, observó. "“La falsificación tiene como consecuencia daños a la reputación, pérdida de ingresos y, no sólo eso, un riesgo para la salud. Por lo tanto, es importante proteger los productos, al productor y a los consumidores”.

La protección de la confianza y la salud del público es uno de los valores fundamentales de la IPZS. La etiqueta tiene como objetivo garantizar aún más la calidad de los productos para los consumidores, al tiempo que salvaguarda los productos auténticos y saludables.

Además, el código QR impreso en cada etiqueta da acceso a la plataforma IPZS dedicada al pasaporte digital de los productos. PásaloAquí los consumidores pueden verificar la autenticidad y trazabilidad de los productos y encontrar un escaparate.

"Además de mostrar todos los pasos del proceso de producción, la plataforma ofrece información proporcionada por los agricultores, como eventos, oleoturismo y tours enoturísticos, recetas y combinaciones, y mucho más”, añadió Griffo. "“Pretende ser un verdadero canal de comunicación entre productores y consumidores”.

La visita finalizó con un último control de seguridad, mientras la actividad productiva en la imprenta de seguridad continuaba a pleno rendimiento.

Comienza ahora, paralelamente a la recogida de la aceituna, la producción de las etiquetas para el aceite de oliva virgen extra DOP e IGP producido en las regiones de Lacio, Toscana y Calabria.