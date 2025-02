Alta tasa de fallos en los controles de calidad de la República Checa

Una campaña de inspección realizada en la República Checa por la Autoridad Estatal de Inspección Agrícola y Alimentaria (SZPI) encontró problemas en casi la mitad de las muestras de aceite de oliva analizadas.

Las pruebas a pequeña escala garantizaron que los aceites de oliva vírgenes y extra vírgenes de varios países cumplieran con los estándares de calidad y los requisitos de etiquetado europeos.

Los resultados fueron alarmantes: ocho de las 18 muestras no cumplían con los requisitos. Siete de estas muestras no cumplían con los requisitos. aceite de oliva virgen extra como se indicaba en el envase, pero eran de menor calidad. Además, una muestra tenía otras deficiencias en el etiquetado.

Las muestras no conformes procedían de España, Grecia y Túnez. La SZPI ha informado a las autoridades de estos países sobre los resultados y ha ordenado a los vendedores que retiren del mercado los lotes implicados. La agencia también iniciará procedimientos administrativos en forma de multas.

Esta campaña de inspección forma parte de los esfuerzos continuos de SZPI para garantizar el cumplimiento de las normas europeas en materia de seguridad alimentaria. En 2023, el 67 por ciento de las muestras de aceite de oliva evaluadas no superaron la inspección, lo que indica una ligera mejora en los índices de cumplimiento este año.

La República Checa, con casi 11 millones de habitantes, no produce aceite de oliva. Según datos del Consejo Oleícola Internacional, el país consumió 2,800 toneladas métricas en la campaña 2023/24, la cifra más baja desde 2003/04.

En 2023, el último año para el que se dispone de un conjunto de datos completo, la Unión Europea realizó 4,357 controles de etiquetas e identificó 724 aceites de oliva que no cumplían los requisitos de la UE.

El nivel más alto de no conformidad en el etiquetado se encontró entre las marcas de aceite de oliva virgen extra de países no productores, con 124 de 472 muestras que no cumplían con las normas de comercialización de la UE que garantizan la denominación correcta, la indicación del origen y la información de almacenamiento.

Los aceites de oliva vírgenes extra de los países productores tuvieron un nivel mucho menor de no conformidad (492 de 3,299 muestras), mientras que otros grados de aceite de oliva En el 18 por ciento de los casos, los países productores y no productores no cumplieron con las normas.

La UE también realizó 3,023 controles de categoría e identificó 1,030 muestras que no se ajustaban a la categoría.

Los controles de categoría garantizan que el aceite de oliva cumple los requisitos de calidad de su categoría y determinan su pureza. La UE utiliza controles de categoría para identificar casos de fraudeLas irregularidades graves durante estos controles pueden dar lugar a la retirada del producto del mercado, a multas a los productores o distribuidores y, en los casos más extremos, a acciones judiciales.

Las autoridades europeas han descubierto que el 37% de las muestras de aceite de oliva virgen extra procedentes de países productores y no productores infringían las normas de la UE. Los países productores fueron responsables de 743 infracciones de 2,036 muestras, mientras que los países no productores fueron responsables de 125 infracciones de 336 muestras.

Casi una cuarta parte de las muestras de aceite de oliva de otros grados analizadas por la UE no cumplieron con los requisitos de calidad y pureza, y las autoridades identificaron 162 de 651 muestras.