Los griegos responden a los pedidos de nuevas pruebas para la calidad del aceite de oliva

Aris Kefalogiannis

En la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, reporte, y en otros lugares, los productores del Nuevo Mundo están desafiando la efectividad del estándar existente del Consejo Internacional del Olivo y apoyando la adopción de nuevos métodos de prueba como pirofeofitinas (PPP) y 1,2-diacilglicerol (DAG). Olive Oil Times preguntó a tres destacados expertos si Grecia querría apoyar o no tales modificaciones del estándar internacional.

Aris Kefalogiannis, CEO de Gaea Products SA

Acogemos con satisfacción la idea de estándares de calidad más altos y criterios de evaluación más estrictos para la categoría de aceite de oliva virgen extra. El - por ciento de la producción griega de aceite de oliva es virgen extra y dentro de este porcentaje la mayoría seguiría siendo considerada como tal incluso si aplicáramos criterios más estrictos. Creemos que una nueva norma más estricta debería ser el resultado de una evaluación cuidadosa y podría incluir estos métodos de prueba u otros métodos nuevos. Creemos que estándares como los propuestos por el Alianza Virgen Extra podría salvaguardar tanto la calidad del producto como el consumidor.

Efi christopoulou, Experto en pruebas químicas y sensoriales de la Comisión Europea y el Consejo Oleícola Internacional

La Norma Comercial del COI ha especificado criterios de calidad y pureza para mejorar la calidad del aceite de oliva y protegerlo de la adulteración con otros aceites vegetales. Desde su adopción inicial, ha estado sujeto a una serie de modificaciones, basadas en las nuevas demandas del mercado y los nuevos desarrollos en el sector científico. Los grupos de químicos expertos que trabajan en este sector y los resultados de sus investigaciones se incluyen o modifican en las Normas Internacionales. En lo que a mí respecta, cualquier endurecimiento de los criterios de calidad en el Estándar Comercial del COI tiene como objetivo mejorar la calidad de los aceites de oliva en el mercado y promueve todos los aceites de oliva de alta calidad de cualquier país productor de aceite de oliva del que provengan.

Panagiotis Konstantinou, Director de OLITECN, laboratorio internacional de olivos reconocido por el Consejo Oleícola

Reduciendo los límites de EC 2568 / 91 con el fin de garantizar la calidad, solo funcionaría si se cumplen ciertas condiciones. Tenemos que elegir con mucho cuidado qué parámetros y qué límites se modificarán y cualquier modificación no debe condenar a los aceites de oliva, que por diferencias regionales pueden presentar valores superiores. Por ejemplo, los aceites de oliva de la parte occidental de Messinia y la isla de Zakynthos tienden a tener niveles naturales de eritrodiol y uvaol más altos que los límites del COI. Es necesario realizar una investigación nacional exhaustiva sobre las características del aceite de oliva griego para saber qué parámetros químicos y a qué nivel, como país, podemos acordar que se modifique para que los aceites de oliva de alta calidad no sean descalificados. Pero lo más importante para mí es la aplicación de la normativa actual lo que importa, pero lamentablemente no siempre es así.