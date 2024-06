El descubrimiento de nuevas variedades de aceitunas en Italia impulsa el desarrollo de aplicaciones

Se han descubierto dos cultivares de olivo previamente desconocidos en Frosinone, una provincia de la región central italiana de Lacio.

El laboratorio del Centro Nacional de Investigación (CNR) de Italia analizó varias muestras de árboles y confirmó que su ADN no coincide con ninguna variedad conocida incluida en la base de datos del IBBR-CNR en Perugia.

Probamos el aceite de oliva producido por estos árboles con catadores expertos y la calidad nos pareció realmente interesante. Por tanto, ya hemos invertido en su propagación. - Pierluigi Turchetta, olivarero de Frosinone

La base de datos incluye más de 5,000 perfiles genéticos y un repositorio con más de 10,000 muestras.

Los análisis del CNR indicaron que los dos cultivares recién descubiertos podrían estar genéticamente relacionados con cultivares del Véneto, una región del norte de Italia, particularmente la variedad Favarol.

"Son árboles que se originaron en nuestra región y han prosperado aquí durante siglos”, dijo Pierluigi Turchetta, el olivarero que descubrió las nuevas variedades. Olive Oil Times.

Añadió que el descubrimiento no le sorprendió. "Estábamos buscando específicamente cultivares de olivo nativos en nuestra región porque sospechábamos que algunos árboles no pertenecían a los cultivares típicos de aquí”, dijo Turchetta. "Sin embargo, no podemos estar seguros”.

"Decidimos enviar cuatro muestras al laboratorio especializado del CNR”, añadió. "Dos muestras revelaron la naturaleza única de al menos algunos de nuestros árboles”.

Si bien se necesitan algunos pasos más para incluir formalmente estas variedades en la lista oficial de cultivares de olivo italianos, los productores locales esperan que este descubrimiento pueda establecer una nueva área para la producción de aceite de oliva de origen certificado.

Estas indicaciones geográficas son fundamentales para las certificaciones de Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Unión Europea, que vinculan los alimentos con su área de producción única y mejoran el valor de los productos locales.

Recientemente, los investigadores encontraron 21 previamente desconocidos variedades de aceitunas en capri, una isla salpicada de olivos desde la antigüedad.

"La biodiversidad del olivo tiene un valor significativo desde una perspectiva ambiental y ecológica”, afirmó Thomas Vatrano, catador de aceite de oliva y agrónomo. "Interactúa dinámicamente con todos los organismos vivos en un territorio, haciéndolo prosperar”.

Según Vatrano, el olivo la biodiversidad es crucial en tiempos de cambio climático. "Mire el sur de Italia, donde el estrés hídrico prolongado afecta la calidad del aceite de oliva anualmente”, dijo.

"Los olivares centenarios en regiones como Calabria actúan como guardianes de estos territorios y resisten bien la sequía, ofreciendo una estrategia para mitigar el cambio climático”, añadió Vatrano.

Los árboles con alta adaptabilidad en climas severos también pueden proporcionar información valiosa para prevenir la propagación de enfermedades emergentes.

(Foto: Pierluigi Turchetta)

"La cuenca mediterránea es la mayor zona olivarera del mundo”, afirmó Vatrano. "La arriesgada elección de variedades en función del rendimiento del aceite o de las necesidades del mercado ha llevado al abandono de las variedades autóctonas en favor de las extranjeras o nacionales”.

"Esta pérdida de biodiversidad puede marcar la diferencia en las estrategias de resistencia contra nuevos patógenos o plagas”, añadió.

Vatrano destacó que continuará el descubrimiento de nuevas variedades de olivo en Italia.

"Italia posee alrededor del 30 por ciento del germoplasma del olivo del mundo”, afirmó. "El número de variedades está subestimado, ya que con frecuencia se descubren individuos desconocidos mediante técnicas modernas de biología molecular”.

Según Turchetta, las variedades recién encontradas podrían dar resultados significativos para los productores de olivo.

"Probamos el aceite de oliva producido por estos árboles con catadores expertos y la calidad nos pareció realmente interesante”, afirmó. "Por lo tanto, ya hemos invertido en su propagación”.

"Actualmente estamos plantando cientos de árboles, con 600 olivos jóvenes por cada cultivar”, añadió Turchetta.

Turchetta también está desarrollando una aplicación móvil que utiliza inteligencia artificial para identificar rápidamente cultivares específicos.

"Con un equipo de jóvenes programadores hemos desarrollado una aplicación que puede identificar olivos”, afirmó. Puede indicar, por ejemplo, "este olivo parece ser un Leccino' con un nivel de confianza de, digamos, 80 por ciento”.

Si bien el análisis genético molecular es necesario para obtener resultados completos, Turchetta dijo que la aplicación aborda una pregunta común entre los productores de olivos.

"Ya está disponible una versión beta de la aplicación Olivamea para Android y pronto llegará una versión para iPhone, cuyo lanzamiento oficial está previsto para el 21 de junio.st", Dijo.