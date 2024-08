Supermercado australiano adopta el estándar, pero solo para marcas privadas

Siguiendo una tendencia global creciente hacia la evaluación y el control de la calidad del aceite de oliva, la cadena de supermercados australiana Coles ha anunciado que todos sus aceites de oliva de marca privada cumplirán con el Norma australiana para aceites de oliva y aceites de orujo de oliva a finales de 2012.



Como actualmente no existen controles obligatorios para el aceite de oliva en el país, la adopción de Coles de la Norma Australiana, que aplica criterios de pureza y calidad, es voluntaria. El Estándar Australiano se estableció en 2011 como una iniciativa conjunta entre las partes interesadas de la industria y el grupo de defensa del consumidor CHOICE para garantizar métodos de prueba y etiquetado precisos. La Norma Australiana prohíbe el uso de términos huecos como "puro," "luz y "premium "que puede engañar a los consumidores.

Los aceites de oliva aprobados por el Estándar Australiano deben pasar una serie de pruebas de sabor realizadas por un panel sensorial acreditado. Los miembros del panel prueban y califican cada aceite según el sistema de puntuación sensorial de 20 puntos de la Australian Olive Association.

El estándar australiano también requiere que todos los aceites de oliva etiquetados "extra virgen ”no se refina, se extrae mecánicamente de aceitunas de calidad y se almacena y maneja de acuerdo con las pautas para ayudar a garantizar que los aceites de oliva cumplan con el grado al momento de la compra.

Lisa Rowntree, directora ejecutiva de la Asociación Australiana del Olivo, dijo que la medida ciertamente beneficiará a la industria, pero instó a la segunda mayor cadena de supermercados del país a ir más allá.

"Esperamos con ansias ver un cambio en los estantes de los supermercados, y recomendamos encarecidamente a Coles que se asegure de que todos los importadores que traen aceite [a Australia] y lo venden a través de Coles también cumplan con el Estándar Australiano ”, dijo Rowntree.

"Ellos [Coles] siempre han dicho que lo harían para sus propias marcas, pero queremos que lo haga con sus importaciones también. Han argumentado que no pueden dictar lo que hacen sus proveedores, lo que creo que es una tontería ”, dijo Rowntree. Los tiempos semanales. "Creo que un supermercado puede dictar lo que traen sus proveedores y pueden optar por no almacenarlo si no cumple ”.

Coles dijo que comenzó a eliminar los aceites de oliva de la marca Coles que no cumplían con el estándar australiano a principios de este año. La compañía dijo que su esfuerzo para promover Aceite de oliva virgen extra de fabricación australiana ha resultado en un aumento del 50 por ciento en las ventas durante el año pasado.

