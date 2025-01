La producción de aceite de oliva llega a la capital francesa

Un grupo de vecinos del suburbio de Malakoff, al sur de París, se unieron a finales del año pasado para producir aceite de oliva por primera vez en la región capitalina de Île-de-France.

Vincent Chévrier, fundador de Born to be Olive, explicó a Radio France Internationale (RFI) que el grupo había cosechado 550 kilogramos de aceitunas de árboles repartidos por el barrio.

Chévrier se inspiró para unir a sus vecinos después de darse cuenta de que no podía cosechar suficiente fruta para producir aceite de oliva de su único olivo.

""Mucha gente tiene un olivo en su jardín. Todos los años ven que las aceitunas caen y no hacen nada porque no tenemos molino y no podemos procesarlas en París", explica Chévrier.

Después de recorrer el barrio, identificó 120 olivos en un área de dos kilómetros que crecen en jardines privados y parques locales.

Luego montó una página de Facebook Para invitar a los propietarios de olivos a sumarse a su iniciativa, un grupo lanzó una campaña de micromecenazgo para comprar equipos de recolección y molienda, incluidos un rastrillo eléctrico, redes, un molinillo de aceitunas y una prensa.

Durante la cosecha inaugural, los residentes observaron con curiosidad y entusiasmo.

"“Vincent tocó nuestro timbre después de ver el olivo en nuestro jardín”, dijo a RFI una residente identificada como Geraldine mientras Chévrier cosechaba su árbol usando el rastrillo eléctrico recientemente comprado. "“Estoy empezando desde cero, no sé nada, pero es muy divertido intentarlo”.

"Es la primera vez que estamos tan organizados gracias a Vincent, y además estamos aprendiendo a cuidar el árbol”, añadió. "Es un poco mágico pensar que vas a hacer un aceite de oliva así”.

Una vez recolectadas todas las aceitunas, lo que llevó aproximadamente un mes, el grupo trituró y prensó la fruta utilizando equipos y métodos tradicionales.

Chévrier animó a los residentes que cosecharon temprano a almacenar sus aceitunas en el congelador hasta que todo el vecindario estuviera listo para moler.

Si bien el producto final puede no calificar como aceite de oliva virgen extraLos vecinos insistieron en que lo importante es más la experiencia que el resultado.

"“La gente de todas partes de la ciudad se unió y decidió hacer este proyecto colectivo”, dijo a RFI otra residente llamada JoAnna. "“Crea vínculos entre personas a nivel local de una manera diferente… ya que se reúnen para consumir algo que han hecho con sus vecinos”.

Born to be Olive es parte de un movimiento de agricultura urbana más amplio que tiene como objetivo reducir la huella de carbono asociada con la producción y el transporte de alimentos.

Desde 2016, la agricultura urbana en París ha ido ganando impulso, impulsada por iniciativas como el programa Parisculteurs, que facilita y acelera la instalación de proyectos agrícolas en la ciudad y en la región de Île-de-France.

La idea es utilizar tejados, muros, aparcamientos y espacios abiertos para crear granjas y jardines urbanos.

El programa Parisculteurs ya ha puesto en marcha más de 70 proyectos y otros tantos están en desarrollo.

París cuenta ahora con casi 36 hectáreas de tierras agrícolas dentro de los límites de la ciudad, lo que la convierte en líder en agricultura urbana.

El programa también apoya actividades educativas y de concientización y oportunidades de capacitación para aspirantes a agricultores urbanos.

El sur de Francia, especialmente Provenza, seguirá siendo sin duda la región olivarera más prolífica del país, responsable de la mayor parte de las 6,300 toneladas métricas de aceite de oliva que se espera producir en la campaña 2024/25.

Sin embargo, Chévrier no ve ninguna razón por la cual los parisinos no deberían seguir plantando uno o dos olivos y produciendo aceite de oliva.

"“Se pueden plantar perfectamente olivos en cualquier lugar de París y tener una producción de aceitunas muy exitosa”, concluyó.